Звичне життя зруйнували окупанти: до Тернополя знову прибули переселенці з Донеччини

До Тернополя прибув черговий евакуаційний потяг з жителями Донецької області, чиє звичне життя зруйнували російські окупанти. Людей зустріли рятувальники та волонтери.

Переселенцям допомогли зійти з потяга, розвантажити речі, надали психологічну, інформаційну, соціальну та іншу необхідну підтримку.

«Дуже добре нас зустріли тут. Допомогли у всьому. Надали тимчасове житло в гуртожитку. Головне – в безпеці. Дай Бог перемогу нам, щоб якнайскоріше повернутися додому. Бо в гостях може бути добре, але найкраще, звісно, вдома. Ми багато пережили. Тяжко все це згадувати, дай Бог пережити все це якнайскоріше», – каже жителька Донеччини Уляна Марчук.

Додамо, на Тернопільщині офіційно зареєстровано 85 тис. переселенців. Їх тимчасово поселили у гуртожитках, інших комунальних будівлях, приватних домівках жителів області.