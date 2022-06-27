“Зворушені солідарністю та рішучістю”: виробник безоплатно передасть нам три “Байрактари”, на які збирали кошти всією країною

Компанія Bayraktar передасть Україні три безпілотні літальні апарати Bayraktar, гроші на придбання яких збирали українці, безплатно.

Про це йдеться у заяві компанії, яку опублікували у Twitter 27 червня, передає видання Гордон.

“Компанія Bayraktar знає, що кампанія зі збирання коштів під назвою “Народний Bayraktar” успішно зібрала суму для придбання кількох БПЛА ТВ2 для українців для захисту своєї Батьківщини. Бізнесмени і звичайні люди внесли суми – малі та великі – для досягнення цієї мети протягом кількох днів. Компанія Bayraktar не прийматиме оплату за ТВ2 і безплатно надасть три БПЛА на український фронт”, – ідеться у заяві.

Зібрані українцями кошти компанія просить переспрямувати на допомогу у боротьбі народу України.

“Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед лицем, здавалося б, непереборних викликів”, – додали автори повідомлення.

Проєкт “Народний Bayraktar” стартував 22 червня. Його організатор – український ведучий і волонтер Сергій Притула. Фонд Притули планував за тиждень зібрати 500 млн грн на придбання трьох Bayraktar для потреб Повітряних сил Збройних сил України.

Протягом першої доби українці зібрали гроші на два Bayraktar, а за три дні зібрали суму для придбання чотирьох безпілотників.