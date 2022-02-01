Дванадцята сесія Тернопільської міської ради відбудеться 4 лютого. Засідання проходитиме в Українському Домі «Перемога».

В орієнтовному порядку денному – понад 190 проектів рішень. Заплановано, що депутати вноситимуть зміни до раніше прийнятих рішень та міських програм, заслухають інформацію про виконання ряду програм та розглянуть багато інших важливих питань.

На цій сесії старости сіл міської громади будуть звітувати про свою роботу у 2021 році. А як працювали минулого року постійні комісії міської ради розповість секретар міської ради Ігор Гірчак. Про реалізацію проектів громадського бюджету в Тернопільській міській територіальній громаді в 2021 році доповідатиме начальник управління економіки, промисловості та праці Тетяна Корчак.

Депутатам запропонують внести зміни у програму захисту населення і території ТМТГ від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2022 роки та розвитку парків на 2019-2021 роки. Також винесено на розгляд сесії проекти рішень про виконання програм: розвитку парків на 2019-2021 роки; оновлення, актуалізації містобудівної, топографо-геодезичної документації та впровадження геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру на 2019-2021 роки; «Здоров’я громади» на 2019–2021 роки; підготовки спеціалістів для комунальних підприємств, установ, організацій та виконавчих органів міської ради з числа студентів закладів вищої освіти та їх подальше працевлаштування на 2019-2021 роки; забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2021 рік; розвитку міжнародного співробітництва і туризму Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2021 роки; підтримки книговидання місцевих авторів, та забезпечення святкових і офіційних заходів на 2019-2021 роки. На попередній сесії у грудні, коли затверджували ряд програм на наступні роки, дев’ять проектів рішень були об’єднані в один пакет і голосування відбувалося за всі програми одразу. Не виключено, що на цій сесії за виконання програм голосуватимуть також «пакетом».

Одне із питань стосується створення координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Тернопільській міській раді. У цьому проекті рішення також передбачено затвердження Положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при Тернопільській міській раді.

Є у порядку денному й питання, яке завжди викликає у депутатів масу запитань та пропозицій до доповідачів – «Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності». Доповідатимуть із цього питання начальник Тернопільського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області Сергій Осадця та начальник управління патрульної поліції в Тернопільській області Богдан Шевчук.

Після цього депутати перейдуть до розгляду «земельних» питань.