Захищаючи Україну, загинув житель села Теклівка Андрій Ігорович Чигура.

Про важку втрату повідомили на сторінці Копичинецької громади.

“І вкотре нашу громаду заполонив сум за втраченим Героєм, патріотом.

Захищаючи Україну від загарбницьких рук російських окупантів, на Запоріжжі поблизу н. п. Роботине загинув 23–річний Андрій Чигура.

Ця звістка надійшла до нас на 545 добу, коли наша країна чинить героїчний опір російським загарбникам.

Гіркота від втрати, біль, яка пронизує, наповнює, до якої не можна звикнути, якої не можна пробачити.

У хлопця вдома залишилась мати, вітчим та молодші брат із сестрою.

Про чин похорону та зустріч тіла воїна повідомимо додатково.

Щирі співчуття рідним та близьким.

Вічна, світла пам’ять й слава Герою…

Наша безмежна шана полеглому Захисникові!”.