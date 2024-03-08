На офіційному інтернет-представництві президента України в розділі електронні петиції зареєстрували звернення про присвоєння посмертно звання Героя України Андрію Павлюку з Тернопільщини.

Про це повідомили на сайті офіційного інтернет-представництва президента України, передає Суспільне.

До лав ЗСУ Андрій вступив добровільно ще в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Старший лейтенант Андрій Павлюк був бійцем 45-ї окремої артилерійської бригади, начальником розвідки 64-го окремого артилерійського дивізіону.

Він очолював громадську організацію “Об’єднання пасічників Чортківщини” і був учасником “Спілки пасічників України”.

Андрій загинув 22 листопада, виконуючи бойове завдання. 28-річного чоловіка поховали на Чортківщині.

Петицію зареєстрували 31 січня 2024. Станом на 7 березня 2024 року вона набрала 18 095 голосів з 25 000 необхідних. Підписати петицію можна за посиланням: https://petition.president.gov.ua/petition/217358?fbclid=IwAR11WvAkMl-BAFEPKLU13aydv9sX49yjXvDn63Ry34Q_ph7pn6TXSr4CFVk.