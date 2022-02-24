Сьогодні Росія завдала ракетно-бомбових ударів по українських містах.

Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні.

Хочемо проінформувати вас про рішення штабу ради оборони Тернопільщини:

призупинено роботу дитячих садочків, шкіл та закладів профтехосвіти. Прохання до всіх дітей залишатися вдома з батьками. Батькам залишатися з дітьми, подбати та заспокоїти старших родичів;

через запровадження воєнного стану у Тернополі була оголошена повітряна тривога. Відповідно тимчасово зупинено рух громадського транспорту. Після того, як буде отримана інформація про припинення повітряної тривоги, рух громадського транспорту буде відновлено;

щодо роботи міжобласного громадського транспорту, рада оборони Тернопільщини прийняла рішення зупинити рух автобусів з області. Автобуси, які прибувають в область, їдуть за графіком. Також працюють внутрішньообласні рейси;

поліція Тернополя працює в посиленому режимі. Сьогодні в Тернополі розгортаються блокпости на в’їзді у місто. На блокпостах будуть працювати виключно працівники поліції, військовослужбовці Нацгвардії та Збройних сил. Просимо до цього ставитися з розумінням та допомагати нашим силовикам;

прохання до всіх, хто є резервістами 1 та 2 черги терміново з’явитися у військовий комісаріат, щоб пройти реєстрацію для призиву у Збройні сили України

Наголошуємо! Якщо ви чуєте сигнал повітряної оборони, негайно спустіться в підвал чи захисне приміщення. Зберігаємо спокій. Ворогу не вдасться посіяти паніку! Слава Україні!