Військкомати на виїзді з міста. Перевіряють усіх, навіть пасажирів автобусів. З таких повідомлень почався вчора ранок тернополян. В соцмережах навіть ширився неофіційний список з адресами таких блокпостів.

Хтось казав, що чоловіків силою заштовхують в поліцейські авто, хтось — що всім масово вручають повістки. Журналісти каналу Т1 вирушили вулицями Тернополя і за місто, аби на власні очі побачити хто і що перевіряє. Зупинили і їх.

Представники військкомату пояснюють, зупиняють усі автомобілі, у яких є чоловіки. Їхнє завдання — перевірити документи і встановити особу. Якщо виникають питання – таки вручають повістки. За час так званого патрулювання не бачили, аби когось силою витягували з автівки. Хоча тернополяни зізнаються, інформація про такі перевірки їх налякала. Інші розуміють – в час війни варто перевіряти усіх, бо лиш так можна виявити злочинців чи сепаратистів.

Журналісти звернулись у військкомат. Аби спростувати чи підтвердити інформацію про незаконне вручення повісток. Їм пояснили, мобілізація в час війти відбувається у три етапи. Зараз патрулі проводять оповіщення чоловіків про необхідність уточнити свої дані в територіальних центрах комплектування.

Як діятимуть працівники військкомату, коли виявлять ухилянта — дізнавайтеся із сюжету.