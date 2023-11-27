Дитячі садки та школи Одещини працюватимуть у режимі чергових груп

У неділю в Одесі через складні погодні умови та перепади напруги призупинили роботу крупних районних котелень. Про це передає Укрінформ із посиланням на КП “Теплопостачання міста Одеси”.

Котельні призупинили роботу, щоб не виникло аварійних ситуацій та не вийшло з ладу обладнання. Також відомо, що впала 100-метрова труба у котельні великої потужності:

“Ми миттєво зібрали штаб на місці та всіх фахівців. Наразі оцінюємо пошкодження та вже приступили до аварійних робіт. Вранці оцінимо масштаб пошкоджень та відпрацюємо план робіт, аби зробити все, щоб котельня якомога швидше почала працювати”, – написав міський голова Геннадій Труханов.

Тим часом начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в області тривають роботи з ліквідації наслідків негоди.

“Всі служби продовжують працювати у посиленому режимі. В деяких заметених ділянках рятувальникам доводиться залучати навіть БТРи. На півдні області призупинилися опади, це дає змогу продуктивніше працювати службам. Поки складно в Одеському районі, але всі працюють”, – зазначив він.

Через негоду на трасі Одеса-Київ перекрили рух усіх видів транспорту.

Станом на 07:00 до райвідділів поліції надійшло 71 повідомлення про ДТП, з яких 9 повідомлень з інформацією про потерпілих. Загиблих і госпіталізованих немає.

Натепер в Одесі зафіксували 78 обривів контактної мережі міського електротранспорту − наразі більшість тролейбусів і трамваїв не курсують, повідомляє міська влада Одеси у Telegram:

“Наразі працюють такі маршрути: трамвай №17 (тільки до 6 ст. Великого Фонтану), трамвай №11, трамвай №12 по скороченому маршруту Слободський ринок − Олексіївська площа, тролейбус №12, тролейбус №7 по скороченому маршруту від вул. Архітекторської до ж/д вокзалу. По всім іншим маршрутам електротранспорт в зв’язку зі значними пошкодженнями контактної мережі поки не рухається”.

Повідомляється, що по маршруту трамвая №20 пустили автобус. Над ліквідацією наслідків негоди залучили 15 одиниць спецтехніки та аварійні бригади КП “Одесміськелектротранс”.

Дитячі садки та школи Одещини працюватимуть у режимі чергових груп, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, поки такий режим навчання запроваджують на один день. Якщо погодні умови не покращаться, дистанційний формат продовжать.

Джерело: 5 Канал