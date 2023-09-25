Сили протиповітряної оборони протягом ночі на 25 вересня знищили 19 БПЛА “Shahed” та 11 ракет “Калібр”, які армія російської федерації випустила по території України.

Про це йдеться у повідомленні ОК “Південь” у Telegram.

“Уночі ворог спрямував по Одещині 19 ударних дронів типу “Shahed-136/131” та 2 надзвукові ракети “Онікс”. Також застосовував 12 “Калібрів” зі складними траєкторіями руху різними областями. Для атаки з моря додатково до надводного ракетноносія був залучений підводний човен з Новоросійської бухти”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, 19 БПЛА “Shahed” та 11 “Калібрів” збито силами й засобами протиповітряної оборони. По одному “Калібру” – над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, а переважна більшість – в небі над Одещиною.

“На жаль, ворог підступно влучив у припортову інфраструктуру. Суттєвих пошкоджень зазнав Морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Вогнеборці оперативно її ліквідували”, – поінформували військові.

Окрім того, “Оніксами” зруйновано зерносховища, люди не постраждали.

Унаслідок падіння уламків в ході бойової роботи, пошкоджень і займання зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси. Також зайнялася трава на відкритих територіях – пожежі ліквідовано.

Голова Одеської РДА Олег Кіпер у Telegram повідомив, що в Одесі від вибухової хвилі постраждала одна цивільна особа. “Жінка отримала ушкодження уламками, нині отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні.”, – написав він.