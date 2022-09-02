На Івано-Франківщині побили учасника АТО/ООС, оборонця Донецького аеропорту, військового ЗСУ, який перебував на реабілітації в Коломиї, Василя Кузьмина. Чоловік зараз лежить в обласній клінічній лікарні у комі.

Про це кореспондентці Суспільного розповів його друг Мирослав Федьків.

За його словами, він із Василем Кузьминим увечері 27 серпня були біля одного з магазинів у Коломиї. Між ними та хлопцями, які стояли на дитячому майданчику, виникла суперечка, коли військовослужбовець зробив зауваження хлопцям за нецензурні слова. Після цього почалася бійка. Непритомного Василя Кузьмина госпіталізували в Коломийську центральну районну лікарню.

Пізно увечері 27 серпня матері військового зателефонували лікарі та сказали, що її син перебуває без свідомості у медзакладі. Брат бійця Тарас Кузьмин, який воює на фронті, на своїй Facebook-сторінці повідомив, що Василю нападники завдали удару кастетом по потилиці.

“Коли ми приїхали, йому зробили обстеження. Зробили повністю МРТ. Був забій ззаду. Вже потім мені говорили, що то — професійний удар професійного боксера, майстра спорту, який займається у нас, в Коломиї, має нагороди. Я б взагалі хотіла забрати у нього ці відзнаки, бо якщо він — спортсмен, то не має права бити людей, тим більше воїнів”, — каже мати бійця Орися Кузьмин.

З її слів, 28 серпня у Василя Кузьмина паралізувало ліву частину тіла. А після МРТ стався крововилив у мозок. Оскільки транспортувати сина до обласного центру було небезпечно для його життя, медики викликали нейрохірурга з Івано-Франківської обласної клінічної лікарні й провели першу операцію в Коломиї.

Орися Кузьмин каже: “Коли в сина почалася температура, я запанікувала і подзвонила до цього лікаря, щоб порадитися, що робити. Чи можна його забрати в Івано-Франківську обласну лікарню. Привезли Василя сюди, зробили комп’ютерну діагностику. Бачу, що змін немає, тільки погіршення”.

За словами дружини Василя Христини Кузьмин, 31 серпня чоловіка вдруге прооперували. Його стан зараз — стабільно важкий, температура висока, а тиск низький.

У коментарі Суспільному старша інспекторка комунікації Нацполіції області Анна Сосяк розповіла, що зараз триває досудове розслідування.

“За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження. Усіх учасників конфлікту встановлено, наразі проводяться усі необхідні слідчі дії”, — каже Анна Сосяк.

Дружина Василя Кузьмина розповідає, що прізвища підозрюваних змінюються щодня.

“Мирослава Федьківа, який був з Василем в суботу 27 серпня, викликають практично щодня на якісь нові впізнавання облич. І попередні прізвища, які були, чомусь міняються. Мені називають прізвища, які міняються. Знаю тільки, що їх (нападників — ред.) було четверо або п’ятеро”, — пояснює Христина Кузьмин.

Дружина продовжує: “Василь воював за всіх, захищав. І просто так “спускати” дітям, які займаються боксом, карате і не мають розуміння, де можна битися: надворі чи в залі, де вони тренуються. Мають якісь певні заслуги, нагороди. Я вважаю, що це зараз — неправильно — “спустити з рук”, коли чоловік у дуже важкому стані лежить в лікарні”.

Товариш військовослужбовця Мирослав Федьків розповів кореспондентці Суспільного, що під час чергового виклику в поліцію впізнав хлопця, який вдарив Василя Кузьмина.

“Просто по фото я впізнав людей. Я пішов сьогодні (у поліцію — ред.), і мені показали фотографії. І я одразу впізнав того чоловіка, якого показали сьогодні на світлинах”, — каже Мирослав Федьків.