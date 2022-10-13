Фермерське господарство «ГАДЗ» – один із спонсорів 9-го Франківського півмарафону.

Благодійний забіг відбувся 9-го жовтня. Учасники бігли дистанції завдовжки 21,1 км, 10 км та 5 км. Також були й дитячі забіги на 100, 400 та 1 000 м.

Засновник ФГ «ГАДЗ», аграрій та меценат з Бучаччини, Герой України Петро Гадз каже, що підтримка розвитку спорту в України важлива навіть у час війни.

— Усі ми знаємо відомий вислів: «Рух — це життя». Зараз він не втратив своєї актуальності. Однак хочу додати: рух та спорт — це здорове та щасливе життя. Тож щасливий, що наше підприємство може підтримати проведення такого заходу. А особливо знаючи його благодійну мету, — каже Петро Гадз. — Поєднання благодійності та спорту чудово відображає дух нашої нації — сильні, незламні, сучасні та завжди готові підтримати один одного. Я дякую організаторам та кожному, хто взяв участь в півмарафоні. Знаю, що разом ми обов’язково переможемо!

Під час півмарафону вдалося зібрати 400 тисяч гривень. Кошти передадуть Центру спеціальної підготовки Askold, де воїнів навчають аеророзвідки, тактики, топографії, тактичної медицини, загальної підготовки, спецзв’язку, психологічної й фізичної підготовки, саперної справи.