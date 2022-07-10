На мікрорайоні “Дружба” вчора ввечері розгулювала лисиця.

Її помітили місцеві мешканці в одному з дворів багатоповерхівок на вулиці Бережанській. Тварина пройшла двором до смітників і вишукувала там їжу. Людей лисиця не боялася і ніяк не реагувала на них, пишуть Тернополяни.

Місцеві кажуть, побачили тварину близько 22 години. Побоюються, що в неї сказ, бо здорові дикі тварини зазвичай бояться людей.

«В нас тут через дорогу парк «Здоров’я». Там живе багато лисиць і навіть козулі. Можливо ця лисиця звідти прийшла. Можливо має сказ, а може просто живе близько до міста і вже звикла, що вечорами тут біля смітників можна підживитися тому і приходить», – розповідає очевидиць Андрій.