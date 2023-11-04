Організатори з France Football оголосили переможця нагороди “Золотий м’яч” для найкращого футболіста 2023 року. Можна було б сказати, що омріяну нагороду (якщо те, що отримуєш уже увосьме, є надзвичайно омріяним) отримав Ліонель Мессі (Аргентина, “ПСЖ” / “Інтер” Майамі). Минулого року він привів збірну Аргентини до перемоги на чемпіонаті світу в Катарі, ставши найкращим гравцем турніру. Наступні 2–4 місця у голосуванні посіли Ерлінг Холанд (Норвегія, “Манчестер Сіті”), Кіліан Мбаппе (Франція, “ПСЖ”), Кевін де Брюйне (Бельгія, “Манчестер Сіті”). Мессі є володарем Золотого м’яча за підсумками 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 і 2023 років. Його найближчий переслідувач – португалець Кріштіану Ронаду – має в особистій колекції п’ять нагород. Він був найкращим у 2008, 2013, 2014, 2016 і 2017 роках. Чимало фахівців висловило подив з приводу чергового лауреатства Мессі, вважаючи, що той же Холанд був значно більш достойним претендентом на перемогу.

Франція – це не лише haute couture, amour, чудові вина і одна з найкращих в світі кухонь. Це ще й нерідкі терористичні вилазки ісламських екстремістів з більшим чи меншим числом жертв. А ще тут зовсім не цураються футбольного хуліганства, яке зародилося по інший бік Ла-Маншу. Зокрема, перед матчем з “Ліоном” вболівальники “Марселя” влаштували напад на автобус гостей, розбивши в ньому скло. Від уламків постраждав головний тренер ліонців Фабіо Гроссо, якому наклали 13 швів на обличчя. “Те, що сталося, могло перетворитися на трагедію. Я щиро сподіваюся, що це стане уроком. Вдячний вам за вашу підтримку. Тепер фокусуємося і рухаємося далі”, – прокоментував він своє доволі вражаюче фото після інциденту.

Півзахисник “Ньюкасла” і збірної Італії Сандро Тоналі пройде лікування від лудоманії (патологічної схильності до азартних ігор). Раніше Тоналі разом із хавбеком “Астон Вілли” Ніколо Дзаньоло були виведені зі складу збірної Італії (можливо, трохи легше буде збірній України 20 листопада) через участь у нелегальних ставках. Крім цього, його дискваліфіковано на 10 місяців, що робить для нього практично неможливою участь в Євро-2024. За інформацією ЗМІ, сумарно під підозрою перебувають приблизно 50 футболістів. Гравець “Ньюкасла” зізнався своїм близьким, що страждає від залежності від азартних ігор і боїться через оту кляту лудоманію втратити всі гроші. Найближчим часом Тоналі почне відвідувати психотерапевта і пройде курс лікування від цієї напасті.

Трансферна вартість українського нападника іспанської “Валенсії” Романа Яремчука після чергового оновлення цін на порталі Transfermarkt впала на 20% і тепер становить 4 мільйони євро. І, судячи з його далеко не блискучих виступів за “кажанів” (за останній кубковий матч він отримав найнижчу оцінку в команді), ризикує знижуватися й далі. Ще в червні 2023 року 27-річного страйкера оцінювали в 5 мільйонів євро. Найвищий показник у кар’єрі Романа – 17.5 мільйони в липні 2021 року, коли він перейшов з “Гента” у “Бенфіку”. Трансферна вартість інших українців у найвищому дивізіоні Іспанії – Віктора Циганкова (22 мільйони євро), Артема Довбика (15 млн) та Андрія Луніна (5 млн) не була оновлена.

Якщо хтось може сказати нині, що немає злого, щоб на добре не вийшло, то це – деякі українські клуби (“Кривбас”,”Полісся”, “Рух”), які через пертурбації в українському футболі воєнного часу опинилися зараз на провідних ролях. Якимось позбавленим колишньої напруги та енергетики (якщо не рахувати періодичні голосні вигуки М.Луческу з технічної зони) видалося українське футбольне “Ель класіко”. Зустрічалися не лідери першості УПЛ, як це бувало в минулому – четвертий на той момент в таблиці “Шахтар” протистояв “Динамо”, що перебувало на 7-му й далеко не щасливому (попри ауру навколо цифри “7”) для нього місці. Долю матчу вирішив гол гірника Зубкова на 53-й хв. після зовсім несподіваної для дуже проблемного київського захисту передачі Невертона. Третя поразка “Динамо” в останніх чотирьох матчах (за однієї нічиєї). Ще один, можливо, більш приємний для гравців команди і вболівальників підсумок гри: Мірча Луческу подав у відставку.