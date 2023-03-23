З початком російського вторгнення спостерігається тенденція до зростання випадків шахрайств під приводом “оформлення грошової допомоги”. Громадяни не отримують нічого, натомість втрачають власні заощадження.

Переходячи за посиланням, яке пропонує отримати кошти, людина потрапляє на фішинговий сайт. Це двійник надійного легального сайту, розміщений за схожою електронною адресою – людина думає, що зайшла на сайт свого банку, а насправді – це сайт-двійник шахраїв, який візуально дуже схожий, адреса сайту відрізняється зазвичай всього на одну літеру. Якщо на такому фішинговому сайті людина вводить номер картки, мобільного телефону, паролі – шахраї можуть отримати доступ до її рахунків і зняти всі кошти.

Тернополянка 1962 року народження позбулася 21 000 гривень, які аферист зняв без труднощів.

Відомості про злочин працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.