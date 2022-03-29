35 тисяч 350 гривень за чотирнадцять днів – саме таку суму оплатили вимушені переселенці за житло у Тернополі. Жінка, яка здавала помешкання киянам просила 2500 за добу плюс один відсоток зверху, як плату за зняття коштів через термінал.

На гачок аферистки потрапили жителі столиці – Любов зі своєю родиною. Жінка розповідає, що вони тікали від бомбардувань. У перші дні жили в гуртожитку, а після того, як трішки оговталися, почали шукати квартиру. Їм дали номер до Наталії. Остання запропонувала квартиру на Коновальця і просила передоплату. Доба проживання 2500 гривень. Переселенці домовилися, що частину дадуть одразу, а частину перерахують на картку і лише після пред’явлення документів та виписаної квитанції.

“Я в неї виклянчила паспорт, бо не знала чиє це житло. Угод не підписували жодних. Було страшно, що може в будь-який момент прийти хтось і заявити, що квартира їхня і що ми тут робимо”, – розповіла Любов.

Любов каже, що умови були жахливі, але на той час альтернативи не було. На квартирі прожили кияни 14 днів і почали шукати щось дешевше. Уже згодом вони дізналися, що потрапили в пастку аферистки. Квартира не належала Наталії. Вона винайняла її у перші дні війни за 4 тисячі в місяць і вирішила здавати вимушеним переселенцям подобово.

“Я на початку війни вкінці лютого здала людям квартиру по 2500 за добу. Каюся і домовляюся частково повернути кошти”, – зізнається аферистка. кошти.

Квартирними питаннями почали займатися правоохоронці, розповідає заступник начальника відділу превенції Тернопільського районного управління поліції Сергій Вишовський. У Тернополі створили комісію до складу якої увійшли поліцейські, представники податкової та інші підрозділи міської ради. Основна мета – реагування на невмотивоване підняття цін на житло для переселенців.

“Хочу зазначити, що працівники поліції і надалі перевірятимуть ситуацію в місті щодо невмотивованої плати за житло. Особи притягуватимуться до відповідальності”.