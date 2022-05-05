«Робота на Тернопільщині» – чат-бот під такою назвою запрацював, щоб допомогти переселенцям і жителям краю працевлаштуватися. Там підприємці пропонуватимуть вакансії, а пошуковці праці можуть пропонувати свої послуги.

Чат-бот орієнтований, щоб стабілізувати ситуацію на ринку праці. Пропоновані вакансії спочатку потрапляють на модерацію і після схвалення – з’являються в телеграм-каналі «Робота на Тернопільщині».

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«Лише кілька кліків і штучний інтелект допоможе вам сформувати вакансію. Мешканці області, внутрішньо переміщені особи зможуть швидко та зручно шукати роботу. Це дасть можливість не тільки для внутрішньо переміщених осіб, а й для жителів Тернопільщини швидко знайти собі роботу. Не обов’язково ходити по всіх державних установах. Ми максимально зараз намагаємося спростити всі процедури, щоб інформація доходила до людей», – зазначив на брифінгу голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Додамо, на Тернопільщині зареєструвалося понад 90 тис. переселенців. Близько тисячі з них працевлаштувалися у нашому краї.