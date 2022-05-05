Кому готові платити 20 тисяч: ТОП-10 вакансій на Тернопільщині

Станом на 3 травня 2022 року через службу зайнятості роботодавці Тернопільщини шукали працівників на 664 вакансії. Серед них 8,3% – із заробітною платою вищою від середньої по області.

Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Так, зарплату у 20 тис. грн пропонують лікарям різних спеціалізацій та водіям тролейбуса; 17,5 тис. грн – електромеханікам з ліфтів; по 15 тис. грн – зубним технікам, бригадирам з поточного утримання й ремонту колій, обвалювальникам м’яса, кранівникам, операторам лінії з виробництва цукру; по 13 тис. грн – оператору виробничої дільниці та начальнику дільниці, понад 12 тис. грн готові платити головному режисеру, візажистам, машиністам дорожньо-транспортних машин, електромонтерам.

За видами економічної діяльності роботодавці найбільше потребували працівників у сферах сільського господарства, переробній промисловості, торгівлі, транспорту, складського господарства, поштовій і кур’єрській діяльності.

Найбільший попит мають: підсобники, водії, робітники фермерського господарства, швачки, трактористи, перукарі, продавці, кухарі, слюсарі, лікарі різних спеціалізацій та ін.

Якщо Ви шукаєте роботу, можна заповнити анкету: https://docs.google.com/forms/d/12c4BSF0DPhGMTLFdRN_-yZDAmhkycGj4o069vvUx8yk/edit

Довідки – у місцевому підрозділі служби зайнятості Тернопільщини.