Знайшли чоловіка, котрий викинув валізу з трупом жінки: він з росії. ВІДЕО

У результаті проведених невідкладних слідчих дій та розшукових заходів оперативники обласного управління карного розшуку, слідчого управління та Тернопільського районного управління поліції встановили особу зловмисника.

Резонансна подія трапилася у п’ятницю, 16 лютого. До співробітників поліції надійшло повідомлення про те, що у Тернополі на території гідропарку «Сопільче» виявлено валізу, в якій знаходився труп невідомої жінки. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та фахівці інших профільних служб.

Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За результатами проведеного розтину було встановлено, що жінка померла природною смертю від легенево-серцевої недостатності.

Поліцейські залучили максимальну кількість працівників та провели ряд оперативно-розшукових заходів для з’ясування обставин події: вилучили слідову інформацію, здійснили побудинкові та поквартирні обходи і опитали місцевих жителів, опрацювали записи камер відеоспостереження Всі зібрані матеріали правоохоронці ретельно аналізували.

Вже через добу поліцейські встановили особу зловмисника, який залишив валізу з трупом у парку. Це – уродженець росії. Виявилося, що у валізі було тіло його 84-річної матері.

Фігуранта поліцейські розшукали в Одесі. Як з’ясувалося, чоловік разом із матір’ю проживав в різних містах України, протягом останніх 7 років вони орендували квартиру в Тернополі.

Зі слів зловмисника, жінка тривалий час хворіла та напередодні померла. Він злякався, помістив її тіло у валізу та вивіз у парк. Після цього втік з Тернополя.

Поліцейські надають правову кваліфікацію діям фігуранта Вирішується питання щодо перекваліфікації дій зловмисника зі ст. 115 на ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.