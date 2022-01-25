Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звернувся до українського народу з приводу можливого нападу російського війська.

Він підкреслив, що війна із Росією триває уже вісім років. Зараз, маючи підтримку союзників серед демократичних країн всього світу, ми здатні успішно протистояти нападнику та зруйнувати його плани.

“Правда – на нашому боці. А там, де правда, там – Божа допомога і перемога”, – наголосив Глава ПЦУ.

Відтак, найближчої неділі, 30 січня, у всіх храмах Православної Церкви України буде піднесено додатково особливі молитви за Україну.

Також митрополит ПЦУ опублікував текст молитви за Україну:

КОЛИ ВІТЧИЗНА В НЕБЕЗПЕЦІ

“Господи Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на амаликитян, озброїв Ісуса Навина на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, Владико, почуй нас, що молимося до Тебе. Зміцни силою Твоєю побожний народ наш, благослови його справи, примнож славу його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння; примири ворожнечу і мир утверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому. Тим же, кому судив Ти покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ наш і державу, прости їхні провини і в день праведної Твоєї відплати подай вінці нетління. Бо Твоя є влада, Царство і сила, від Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе надію покладаємо і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь”.

Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!