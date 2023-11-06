Змішував спирт і воду: тернополянин виготовляв у гаражі горілку і коньяк відомих брендів. ФОТО

У зловмисника вилучили понад триста літрів спиртової та коньячної сумішей а також 900 пачок цигарок.

У ході оперативних заходів співробітники сектору карного розшуку відділення поліції, що у Збаражі, встановили, що мешканець Тернополя, орендуючи на території Байковецької громади гаражне приміщення, виготовляв там алкогольні напої. У бочках ємністю 200 літрів чоловік змішував спирт та воду і видавав це за горілку та коньяк відомих брендів, які продавав.

У ході санкціонованого обшуку поліцейські вилучили понад триста літрів спиртосуміші а також 900 пачок цигарок. Вилучені речові докази відправлено на експертизу.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 204 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від восьми до десяти років позбавлення волі.