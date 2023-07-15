Оперативники Тернопільського районного управління поліції розшукали зловмисника, причетного до крадіжки двох дорогих велосипедів з під’їзду багатоповерхівки. На чужий транспорт фігурант вже підшуковував покупців, проте його планам перешкодили поліцейські.

До співробітників поліції надійшло повідомлення від жителя Харкова, який тимчасово проживає у Тернополі, про те, що вночі невідома особа викрала у нього два велосипеди. Засоби пересування потерпілий зберігав на першому поверсі багатоповерхового будинку. Суму збитків оцінив у 36 000 гривень.

Зі слів потерпілого, транспортні засоби він придбав декілька місяців тому. Чоловік вже не сподівався, що йому знову вдасться з сім’єю покататися на велосипедах. Проте через декілька днів йому зателефонували працівники поліції та повідомили, що знайшли його майно.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 41-річний житель Тернополя. Він вирішив заробити на велосипедах, вивіз їх у інший населений пункт і вже домовлявся зі знайомими про реалізацію товару. Проте продати викрадене не встиг. Речові докази вилучили поліціянти.

Після проведення слідчих дій велосипеди правоохоронці повернули власнику. Чоловік подякував оперативникам за сумлінне виконання службових обов’язків.

Зловмиснику поліцейські оголосили підозру відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України. За вчинення крадіжки йому загрожує до 8 років позбавлення волі.