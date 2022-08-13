Зірвав і витирав автомобілі: в сусідній з Тернопільщиною області неадекват вчинив наругу над державним стягом. ФОТО

Близько 18:20 сьогодні, 12 серпня, надійшло повідомлення, що на вулиці Князя Романа у Рівному невідомий чоловік у стані сп’яніння знімає з будівлі багатоповерхівки Державний стяг та витирає ним автомобілі.

Слідчо-оперативна група Рівненського РУП на місці події виявила чоловіка, яким виявився 34-річний рівнянин, а на землі — зірваний із настінного кріплення Державний Прапор.

Від освідування на стан сп’яніння чоловік відмовився, проте за зовнішніми ознаками перебуває напідпитку.

Усі обставини події, а також можливих свідків, наразі встановлюють співробітники Рівненського райуправління поліції. За фактом наруги над Державним символом України слідчі внесли відомості до ЄРДР за частиною 1 статті 338 Кримінального кодексу України, зазначають у Відділі комунікації поліції Рівненської області.



