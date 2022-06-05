Сподіваюся, читачі правильно поставлять наголос у слові “скотами” (з тими скотами, що з наголосом на другому складі, нині доводиться криваво розбиратися Україні). А жаргонне “порєшалось” (якого, взагалі, терпіти не можу) довелося вжити задля рими – немає жодних сумнівів, що “порєшать” з валлійцями на футбольному полі нічого не вдасться. Доведеться їх просто перемагати. Проблема в тому, що і вони в статусі господарів поєдинку теж переповнені цим бажанням. Тим більше що збірна Уельсу востаннє виступала ще на чемпіонаті світу в Швеції в 1958 р. Отож більш ніж напевно, що для Бейла, Аллена, Ремзі Кубок світу-2022 буде останньою нагодою заявити про себе на рівні збірних. І саме сьогоднішній матч буде по-справжньому останнім боєм для обох команд на шляху до Катару. Для нашої ж футбольної дружини слово “бій” має в нинішній ситуації особливу драматичну символіку.

Ніл Муні, голова Футбольної асоціації Уельсу, упевнений, що у протистоянні за вихід на ЧС-2022 футбольний світ здебільшого підтримуватиме Україну. “Ми переживаємо через те, що відбувається в Україні. Українці проходять неймовірне випробування, і ми розуміємо, що у світі хочуть бачити Україну на вершині. Як це було на Євробаченні. І ми теж бажаємо Україні успіху, але віримо, що настав наш час вийти на чемпіонат світу. Все вирішиться на футбольному полі, і ми віримо, що у нас достатньо сил для виконання свого завдання”, – сказав він.

Євген Левченко, екс-гравець збірної України: “Шотландію ми пройшли впевнено… Не виключаю, що пройти Уельс буде навіть трохи простіше. Це моя особиста думка, і вона базується на тому, що шотландців я вважаю більш добротним колективом. Але виникають невеликі сумніви, бо друга гра протягом короткого проміжку часу може зіграти злий жарт. Все ж, я певен у нашій збірній на сто відсотків”.

Андрій Ярмоленко, капітан збірної України, написав у соцмережі: “5 червня. Вирішальний момент. Бажаємо зробити подарунок кожному українцю. Віддамо всі сили. Слава ЗСУ. Слава Україні”.

А президент львіського “Руху” Григорій Козловський у студії “Головна команда” довірливо розповів, що йому напередодні приснився сон, і що був він щасливий…

А ось прогнози тернопільських шанувальників футболу на матч Уельс – Україна:

Михайло Зубик, Заслужений журналіст України – 1:0

Микола Рудик, експедитор – 1:1 (перемога України в серії пенальті)

Оксана, викладачка музики – 0:1

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 1:2

В’ячеслав Дзюбенко, художник – 2:1

Леонід, любитель шахів – 2:2 (перемога України в серії пенальті)