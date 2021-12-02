Жити стає краще: “офіційна” середня зарплата на Тернопільщині росте з кожним місяцем

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у жовтні 2021 року становила 11615 грн, що на 14,6% більше, ніж у жовтні 2020 року.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 листопада 2021 року становила 59,7 млн грн.

У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості припадала на підприємства промисловості (35,3%), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (27,9%) і будівництва (24,2%).