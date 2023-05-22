“Життєва стежина тільки розпочиналася”: на Тернопільщині прощаються із 28-річним бійцем. ФОТО

Сьогодні на Тернопільщині попрощаються із загиблим на фронті Героєм Андрієм Хмуричем.

Захисник мешкав у Підгайцях. Був розвідником-кулеметником. Бійцю було лише 28 років.

Вчора мешканці Підгаєцької громади навколішки зустріли загиблого Героя, віддаючи йому останню шану і подяку.

“Всім нам боляче усвідомлювати, що загинув молодий, сильний Воїн, єдиний у батьків син, життєва стежина якого тільки розпочиналася… Нехай Бог додає сили пережити втрату батькам. Щиро розділяємо біль втрати та схиляємо голову в глибокій скорботі”, – зазначають на сторінці Підгаєцької міської ради.

У зв’язку з важкою втратою на території Підгаєцької громади 21 та 22 травня оголошено днями жалоби.

Вічна пам’ять Герою!