Сьогодні, 14 грудня, перестало битися серце колишнього народного депутата України, науковця, ректора тодішньої академії народного господарства Олександра Устенка.

Олександрові Андрійовичу було 93 роки.

Про важку втрату повідомив професор Михайло Лучко.

“Його останніми словами були “життя згасає в мені”. Згасають зірки. Але вони ще світять дуже довго. Олександр УСТЕНКО (17.10.1930 – 14.12.2023). Спасибі за усе, вчителю”.

Олександр Андрійович Устенко народився 17 жовтня 1930 року у Вінниці.

У 1954 році закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка. Отримав диплом юриста. Згодом навчався в аспірантурі на кафедрі політичної економії Львівського державного університету.

З червня 1967 до лютого 1980 був ректором Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В. Стефаника. У квітні 1984 року очолив Тернопільський фінансово-економічний інститут, який згодом було перейменовано у Тернопільську академію народного господарства. З 2002 року обіймав посаду президента, голови наглядової ради вишу.

З квітня 2002 по березень 2005 був народним депутатом України. Обраний по виборчому округу № 164 Тернопільської області.

У 2001 році Олександрові Устенку присвоєно статус почесного громадянина Тернополя.