На розвиток агропромислової галузі Тернопільщина цього року отримає від держави понад два мільйони гривень.

Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. Один мільйон передбачено на створення кооперативів. Відтак селян на Тернопільщині закликають скористатися можливістю державної підтримки на розвиток власного бізнесу.

«Попри стихію та пандемію в області активно розвивається аграрна галузь. Так ми є одними із перших за кількістю агропромислових кооперативів. Наші аграрії мають активну підтримку зі сторони держави. Сподіваємося, що цьогоріч нам вдасться зробити не менше, ніж минулого в аграрній сфері. Цьогоріч передбачена державна підтримка аграріям в розмірі 4,5 млрд грн – це плюс 300 млн, які були минулого року. Продовжують діяти державні програми підтримки, а саме: часткове відшкодування техніки, кредити тощо. Також відновлюється агрострахування, яке проводилося ще у 2005 році”, – зазначив Володимир Стахів.

На агропромислову сферу з обласного бюджету також передбачено 2,5 млн. грн. Окрім діючих програм, буде запроваджено зрошення полів. Через глобальне потепління цей напрямок для аграріїв нині є необхідним. Інакше — підприємці втрачатимуть врожай.