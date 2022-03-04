Не нехтувати повітряною тривогою просять жителів Тернопільщини. Після звучання сирен необхідно ховатися в укриття.

«Сигнал тривоги вмикається, коли розвідувальні служби фіксують зліт ворожих літаків і називають напрямок їхнього польоту. При зміні курсу польоту надходить сигнал скасування повітряної тривоги у тих населених пунктах, де стає відомо, що загрози немає. Сигнал повітряної тривоги включається максимально заздалегідь, щоб мешканці мали час дійти до укриття. Тому, ми не втомлюємося повторювати – не нехтуйте сигналами «повітряна тривога». Адже це може врятувати ваше життя», – зазначив на брифінгу голова військової облдержадміністрації Володимир Труш.

Додамо, у захисних укриттях Тернополя, які розраховані на велику кількість людей, проводять Інтернет. Жителів краю також просять долучитися до збору обладнання. Зокрема, необхідні маршрутизатори, точки доступу, а також кабелі. Люди, які хочуть допомогти, можуть звертатися в департамент цифрової трансформації області. Також створений Телеграм-канал «ІТ Допомога Тернопілля», який об’єднує волонтерів та представників креативного ІТ-кластера.