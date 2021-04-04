Жителям Тернопільщини скоротили субсидії. У департаменті соціального захисту населення області кажуть, що пов’язано це із зниженням вартості природного газу. Попереду у субсидіантів ще один перерахунок — на неопалювальний період.

Наразі в області субсидіями користується 93652 домогосподарства. Середній розмір виплат — близько півтори тисячі гривень. “Ми мали субсидію у 1200 грн., але за лютий отримали удвічі менше. Навіть половину витрат на комунальні послуги не покриває. Раніше субсидія покривала близько 70% витрат, зараз набагато менше. Тяжко зрозуміти, що відбувається з тими перерахунками”, – каже жителька Підволочиська Уляна Поліщук.

Субсидії перерахували через зниження вартості природного газу. Окремі домогосподарства взагалі втратили таку допомогу від держави. “Ціна на «блакитне паливо» становить 6, 99, відповідно до цього розрахунку здійснюється нарахування житлових субсидій. У квітні, в останньому місяці опалювального сезону, буде здійснений перерахунок житлових субсидій. Відповідно, допомога буде становити половини суми від нарахованої за повний місяць опалювального періоду. У зв’язку з чим деякі домогосподарства отримають меншу субсидію, або ж, згідно з розрахунком, уже не отримають», – розповідає Олег Воронка.

Додамо, субсидії виплачують у грошовій готівковій та безготівковій формах. Перерахунок на неопалювальний період проведуть у квітні.