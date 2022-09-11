З жовтня Уряд збільшить компенсації за програмою «Прихисток». Тепер власники житла, які розмістили у себе переселенців, отримуватимуть 900 гривень замість 450 гривень. Допомога виплачуватиметься за кожну внутрішньо переміщену особу.

Втім, поліція проводитиме перевірки щодо правдивості даних у програмі «Прихисток». На Тернопільщині фіксують непоодинокі факти порушень.

«Ми проводимо перевірку осіб, які поселилися в Тернопільській області. У більшості ми таку перевірку здійснили. Виявляємо багато людей, які приїхали, зареєструвалися, поїхали і не знялися з реєстрації. Частина з них отримують кошти, частина з них зареєстровані через «Прихисток» у тих мешканців, у яких вони проживали. Звертаємося до всіх, наведіть порядок, будь ласка, з цими документами. Щоб не вийшло так, що людина отримує тут допомогу, виїхала за кордон, в якійсь іншій державі також отримує допомогу. Тому що це буде порушення, яке може потягнути за собою навіть кримінальну відповідальність. Ми розуміємо, що всі ці люди не з добра переселялися, не з добра тікали від війни, але у цьому напрямку треба зробити порядок. З документами та обліками ми готові допомогти», – зазначив начальник Нацполіції області Олександр Богомол.

У разі внесення неправдивих даних у програму «Прихисток» можуть порушити кримінальну справу.