Жителі Тернопільщини, які втратили роботу під час карантину, можуть оформити субсидії на комунальні послуги.

Про це повідомив заступник директора департаменту соціального захисту населення області Олег Воронка.

Уряд дещо спростив умови їхнього призначення. Відтак скористатися субсидіями зможе більше громадян.

“Рішенням Уряду від 16 грудня 2020 року поглиблено соціальний захист осіб, які втратили роботу у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції. Таким громадянам варто зареєструватися у центрі зайнятості та звернутися до управління соціального захисту населення. Там потрібно написати заяву та заповнити декларацію про доходи. Також надано можливість отримувати субсидію родинам, в складі яких є особи, які офіційно працюють за кордоном в країнах, з якими Україна не уклала договори про соціальне забезпечення. Загалом за субсидією може звернутися кожна малозабезпечена сім’я. Якщо субсидія не виходить на загальних підставах, то справу розглядатиме комісія і прийматиме рішення щодо призначення субсидії”, – зазначив Олег Воронка.

Нині в області субсидії оформили майже 97 тис. домогосподарств. Це дещо менше, ніж в аналогічний період минулого року.