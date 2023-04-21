За рік часу жителі Тернопільщини отримали 70 мільйонів гривень компенсації за прихисток внутрішньо переміщених осіб. За кожен день власникам житла нараховують 30 гривень.

– Вже більше року Уряд відшкодовує кошти на житлово-комунальні послуги, як власникам житла, так і установам і організаціям, які прихистили внутрішньо переміщених осіб, – розповіла Софія Близнюк, заступниця директора департаменту-начальниця управління ЖКГ та енергозабезпечення ТОВА. – Станом на 20 квітня сім територіальних громад по процедурі ТОВА подали заявок на 97, 8 мільйона гривень. Отримали вже 70 мільйонів. Якщо враховувати це відшкодування, то власникам житла повністю всі заявки за 2022 рік відшкодовані. Є нюанси по окремих особах, які ми уточняємо напряму з громадами. Для власників житла ці кошти компенсує Товариство Червоного Хреста. Для підприємств та організацій кошти відшкодовують з резервного фонду держбюджету. Рекомендуємо власникам житла, які прихищають внутрішньо переміщених осіб і надалі щомісяця до 5 числа звертатися у територіальну громаду для того щоб зафіксувати, що станом на початок кожного місяця у них проживають переселенці. Під час опалювального періоду, який по постанові враховує ще квітень за кожен людино-день відшкодовують 30 гривень. Потім ця сума буде зменшена.