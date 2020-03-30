На Тернопільщині субсидіанти отримають додаткові кошти на оплату комунальних послуг в період карантину.

Зокрема, передбачені виплати у розмірі трьохсот гривень, – повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна. Також передбачено збільшення соціальних нормативів споживання енергії на 50%.

У період карантину люди споживають більше енергії, – переконана Марина Лазебна. Відтак платіжки вкінці місяця значно зростуть.

“Ми плануємо вирішити це питання шляхом збільшення на 50% соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом, холодною та гарячою водою. Кожна сім’я, яка має субсидії, отримає додаткову компенсацію за ці витрати – у середньому близько 300 грн. Ініціюватимемо на засіданні Уряду прийняття рішення про додаткову компенсацію витрат для 3 млн домогосподарств, які отримують субсидії для оплати комунальних послуг на період карантину”.

Як повідомив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський, на Тернопільщині субсидіями користується близько 130 тисяч жителів краю. Більшість субсидіантів — сільське населення та люди пенсійного віку.

Софія Романська