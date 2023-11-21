Гранти до мільйона гривень на власну справу можуть отримати жителі Тернопільщини.

Про це повідомив на брифінгу в. о. директора обласного центру зайнятості Михайло Жмурко. За його словами, гранти передбачені програмою ЄРобота «Власна справа».

Гранти до 250 тис. грн. жителі краю можуть отримати на бізнес. А для ветеранів і членів їхніх родин передбачено до одного мільйона гривень.

«На допомогу бізнесу у минулому році запроваджено програму «Є робота», яка передбачає 7 грантових програм, у тому числі – «Власна справа» для розвитку або започаткування бізнесу, гранти для ветеранів, людей з інвалідністю та членів їхніх родин. Спочатку минулого року подано майже півтори тисячі заявок, отримано 429 позитивних рішень. Протягом цього року кількість заявок, які були подані, майже удвічі більша, ніж минулого року», – розповів Михайло Жмурко.

За інформацією обласного центру зайнятості, з липня 2022 року по листопад 2023 року грантами виплачено понад сто млн грн. У результаті на Тернопільщині створили майже тисячу нових робочих місць.