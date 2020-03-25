Карантин позначається на ситуації із зайнятістю краян. Деякі жителі Тернопільщини вже втратили роботу.

Попри зменшення податкового навантаження підприємці зіткнулися зі значними викликами. За прогнозами експертів, після карантину економічна ситуація ще ускладниться.

25-річна Марія Рудик працювала асистенткою стоматолога. У період карантину клініка зупинила роботу, а її власник запропонував звільнитися окремим працівникам через неможливість платити зарплату.

«Власник сказав, що більше місяця ми не будемо надавати послуги, не буде жодних доходів і він не зможе платити нам зарплати. Запропонували поки звільнитися, а коли все заспокоїться, то повернемося. Але в мене трохи проблеми з тим, бо орендую квартиру, багато витрат, а доходів зараз жодних», – зазначає дівчина.

В обласному центрі зайнятості розповідають: статус безробітного на Тернопільщині має понад десять тисяч осіб. Люди, які втратили роботу, можуть звертатися за допомогою. Центри зайнятості консультують також онлайн і по телефону.

Софія Романська