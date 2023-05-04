Майже сімнадцять тисяч гривень втратила жителька Чортківського району після спілкування з псевдопрацівником банку. За даним фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Потерпіла розповіла шахрайську схему від якої потерпіло чимало жителів області та від якої потерпіла й сама. До неї зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником фінансової установи. Він запевнив жінку, що кошти краянки в небезпеці через несанкціоноване втручання в банківську систему. Аби убезпечити рахунок необхідно уточнити персональні дані, що вона зробила. За лічені хвилини на мобільний телефон заявниці надійшло сповіщення про списання 16500 гривень. За допомогою вона звернулася до правоохоронців.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.