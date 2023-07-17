Жінка повірила незнайомцю, з котрим познайомилася через інтернет, та перерахувала йому чотирма платежами гроші. Загальна сума – 127 тисяч гривень.

До співробітників Заліщицького відділення поліції надійшло повідомлення від жительки громади про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа її коштами. Зі слів потерпілої, в одній із соцмереж їй написав невідомий чоловік, який представився лікарем-ортопедом та розповів, що проживає за кордоном. Жінку зацікавив співрозмовник, оскільки один із її родичів має проблеми зі здоров’ям ортопедичного характеру. Незнайомець пообіцяв допомогти з лікуванням, проте повідомив, що фінансової змоги приїхати в Україну не має. Потерпіла впродовж чотирьох місяців переписувалася з невідомим та перекинула йому кошти на дорогу. Проте псевдолікаря так і не дочекалася. Після отримання грошей він більше не виходив з нею на зв’язок та видалив усю переписку.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.