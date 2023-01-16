Правоохоронці Тернопільщини продовжують документувати факти шахрайств пов’язаних з привласненням грошових коштів з чужих банківських рахунків. Громадяни оформляють грошову допомогу від держави, а потрапляють в шахрайські пастки.

Аферисти створюють різноманітні сайти та публікації в соціальних мережах з інформацією про виплату матеріальної допомоги. В повідомленні шахраї вказують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги. За посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей.

В таких випадках аферисти використовують фішинг. Громадяни, вказуючи конфіденційні дані та автоматично передають їх шахраям. Володіючи такими даними зловмисники без труднощів привласнюються гроші.

Від такої афери й потерпіла 51-річна жителька Чортківського району. Жінка знайшла інформацію про можливість оформлення грошової допомоги від міжнародної організації. Й як тільки вона зробила все, що було вказано в дописі, отримала сповіщення про списання власних заощаджень в розмірі 3264 гривень.

Інша заявниця хотіла отримати фінансову підтримку від держави під час воєнного стану. Натомість втратила 23 000 гривень, які аферист зняв без труднощів.

За даними фактами слідчі територіальних підрозділів поліції відкрили кримінальні провадження відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Кіберполіцейські вкотре закликають громадян бути пильними та радять отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел. Необхідно уважно перевіряти URL-адресу сайту – один непомітний символ може означати, що людина потрапила на фішинговий ресурс. Не варто переходити за сумнівними посиланнями та не потрібно вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.