Тринадцять людей змусили ізолюватися на Тернопільщині через підозру коронавірусу.

Про це повідомив на брифінгу начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук. Жодного підтвердженого випадку цього захворювання в області наразі немає.

Епідеміологи досліджують підозру на коронавірус у Кременці. Місцева жителька повернулася з Італії, де доглядала хворого чоловіка, який помер від коронавірусу. Чи підтвердиться інфекція, буде відомо у результаті проведення спеціальних тестів.

«Є певний алгоритм визначення інфекції коронавірусу. При ознаках захворювання проводяться дослідження щодо виключення грипу. Якщо грип не підтверджується, тоді проводяться тести на коронавірус. У разі підтвердження інфекції лікарі одягають спеціальні костюми та поміщають хворого у спеціальні кімнати-бокси, де йому буде надаватися необхідна допомога», – зазначив Володимир Богайчук.

Нагадаємо, сьогодні померла хвора на коронавірус 71-річна жінка з Житомирської області, – повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Жінка повернулася з Польщі на початку березня. Симптоми коронавірусу з’явилися пізніше. Наразі в Україні офіційно підтверджено три випадки цього захворювання. Втім, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков завив, що в окупованій Горлівці виявлено ще 12 хворих коронавірусом.

Софія Романська