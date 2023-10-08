Тернопільський ТЦК знову опинився у центрі скандалу.

У соцмережах з’явилося відео, як у стінах центру комплектації особи у формі б’ють чоловіків. При цьому жертви, наскільки зрозуміло з кадрів, лежать на ліжках. Поруч стоять ще кілька чоловіків, які просто спостерігають за побиттям і ніяк не реагують.

Після того, як відео поширилося у ЗМІ і викликало суспільний резонанс, правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження. Про це повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлію Шевченко в коментарі виданню “20 хвилин“.

“За цим фактом зареєстроване кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень”, – повідомила Шевченко.

Перевірку за фактом порушення прав людини розпочав і офіс омбудсмана.

“Тернопіль. Із ЗМІ і соцмереж побачив кадри із побиттям мобілізованих. Так не повинно бути! За цим фактом розпочинаємо перевірку для того, щоб встановити обставини порушення прав людини”, – зазначив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

На побиття відреагував і міський голова Тернополя Сергій Надал. Він наголосив, що застосовувати силу до мобілізованих – неприпустимо.

“Звертаюся до керівництва Тернопільського територіального центру комплектування. Є інформація, що ваші «окремі» працівники могли застосовувати силу до наших мобілізованих. Я наполягаю і наголошую для «окремих» працівників ТЦК на коректному ставленні до тернополян, які є мобілізованими.

Звертаюсь до тернополян: якщо вам відомі випадки неналежного чи жорстокого ставлення при проведенні мобілізаційних заходів, терміново повідомляйте у військову прокуратуру та поліцію.

Під час війни кожен чоловік має прийти до територіальних центрів комплектування і оновити свої дані. Однак це передбачає коректне, належне ставлення, відповідно до вимог законодавства!”, – заявив Сергій Надал.

Згодом відео прокоментували у Тернопільському обласному ТЦК. Там зазначили, що для з’ясування усіх обставин призначено службове розслідування.

Нагадаємо, це не перший інцидент із застосуванням сили та побиттям людей працівниками тернопільського ТЦК. Так, буквально вчора очевидці зафіксували на відео, як люди у військовій формі силоміць заштовхують чоловіків у буси.