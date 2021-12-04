Дівчину атакували в коментарях, більшість глядачів шоу не оцінили її вибір.

Головну героїню другого сезону шоу “Холостячка” Злату Огнєвіч жорстко розкритикували в мережі за її вибір – дівчина сказала “так” Андрію Задворному, повідомляє УНІАН.

Так, звичайно, знайшлися і ті, хто порадів за неї та її обранця і привітали їх. Але більшість коментарів – негативні, причому як на сторінці “холостячки”, так і на сторінці Задворного і в акаунті шоу.

“Я щиро вірила, що зустріну справжнє кохання на проекті, і ось воно зі мною трапилося! Я знову закриваю очі і розчиняюся в моменті, коли сказала “так” Андрію. Я кохаю і готова кричати про це на весь світ, мій Всесвіт заграв новими фарбами, я відчуваю кохання кожною своєю клітинкою!”, – написала Злата в Instagram.

І під цим постом на Огнєвіч обвалилася потужна хвиля критики: “Злато, як же так?”, “Чому цього кохання раніше ніхто не помітив”, “Жахливий вибір”, “Рада, звичайно, за вас, але не від щирого серця! Вибір – дно”, “Невідомо кому пощастило”, “Дура!”, “Це жесть! Вибрати того, кому наплювати! Хто весь проект тільки і робив щоб його вигнали!? Ну, як?! У голові не вкладається! Він не зробив нічого, тільки стьобав і принижував! Шок! Йому навіть на своїх батьків все одно! Розчарування!”, “Ти ще ніколи так не помилялася”, “Який жах”, ” А де це кохання було раніше?”, “Відстій”, “Проміняти Діму на це”.

На сторінці проекту в Instagram ситуація не краща, там повно негативних коментарів. “Минулий сезон “Холостяка” закінчився жахливо, але цей переплюнув навіть таке”, “Я щось жоден вибір не можу зрозуміти”, “Та ти його цілуєш з огидою весь сезон, яке там кохання”, “Діма кращий. Кого вона вибрала. Я шокована”, “Повне розчарування”, “Розчарування століття”, “Марно шукаю хоч один коментар про те, що комусь подобається Андрій, не знайшла”, – пишуть в мережі.

У коментарях під постом Андрія Задворного – суцільна критика вибору Злати: “Злато, ти ще ніколи так не помилялася”, “Жесть”, “Шок”, “Та ви не пара”, “Фуууу”, “Сподіваюся, вона не з тобою. Розчарування року”, “Можна стерти пам’ять про цей випуск?”.

Нагадаємо, у фіналі шоу Злата Огнєвіч обирала між Дмитром Шевченком та Андрієм Задворним. Перший пішов після відмови зі сльозами на очах, він навіть не став прощатися з дівчиною.