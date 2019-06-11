Президент Володимир Зеленський звільнив Степана Барну з посади голови Тернопільської облдержадміністрації.

Відповідний указ він підписав сьогодні.

“Звільнити БАРНУ Степана Степановича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України”, – ідеться в документі.

Іншим указом президент призначив виконувача обов’язки голови ОДА. Ним став перший заступник Іван Крисак.

Зазначимо, що Степан Барна – рекордсмен за тривалістю перебування на посаді намісника Президента на Тернопільщині.