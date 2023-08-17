Посмертна трансплантація нирки у День народження! Рятівну операцію для Владика з Тернопільщини у день його 7-річчя виконала команда Центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова. Тепер хлопчик готується здійснити ще одну свою мрію — здоровим піти до першого класу.

Владик став найменшим пацієнтом, якому пересадили нирку від посмертного донора у нашому Центрі. Про такий подарунок хлопчик мріяв весь минулий рік, який фактично провів у лікарні, повідомляють на сторінці медичної установи.

Через ваду розвитку — гіпоплазію — нирки Владика від народження були дуже маленькими і з часом геть перестали працювати. Хлопчикові довелося перебувати на діалізі. Кілька разів на тиждень по чотири години функцію нирок виконував спеціальний апарат, що очищував кров від токсинів та надлишкової рідини. Владик весь цей час майже не бував вдома і не міг відвідувати дитячий садочок, натомість — постійно перебував на процедурах у лікарнях.

Хлопчик вірив — одного дня лікарі зроблять все, аби його врятувати. Так і сталося. У 7-ий День народження Владика родині зателефонували і сказали: є донорська нирка для вашого хлопчика. Посеред ночі мама із сином-іменинником прибули до дитячої Лікарні Святого Миколая. Донором став чоловік, який отримав несумісні з життям травми. Його не вдалося врятувати. Але його рідні погодилися подарувати шанс на життя іншим людям. Серед них — маленький Владик.

Розпочалася трансплантація. Це вже друга така операція для цієї дитини. Три роки тому Владику проводили родинну пересадку. Тоді донором став батько. Але, на жаль, та нирочка функціонувала недовго. Виконання ж повторних трансплантацій вимагає від лікарів особливої майстерності. Бо внаслідок попередньої пересадки є рубцеві процеси, які ускладнюють повторні операції. Крім того, дитячі судини — дуже маленькі і робота з ними вимагає ювелірної точності. Операцію Владика хірурги завершили лише під ранок. Їм все вдалося!

Вже за два тижні після рятівної трансплантації Владик повертається додому — здоровим. Зі своїм новеньким наплічником, який йому подарували лікарі. Тепер здійсниться ще одна мрія хлопчика — він піде до школи. У перший клас!