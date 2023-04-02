«Здорова прогулянка» – ініціативу Міністерства охорони здоров’я України реалізували у Тернополі. На набережній Тернопільського ставу люди вчилися скандинавській ходьбі, а також мали змогу перевірити здоров’я та вакцинуватися.

До акції долучилося майже дві сотні жителів краю. Тернополяни і гості міста могли виміряти артеріальний та внутрішньоочний тиск, перевірити рівень цукру в крові, визначити індекс маси тіла, проконсультуватися із сімейним лікарем та отримати консультацію у психолога. Як розповіла координаторка проєкту Ірина Муса, акція покликана заохотити людей більше турбуватися про здоров’я.

«Учасники заходу отримали спорядження для ходьби та навушники, щоб протягом 20 хвилин слухати музику та цікаву інформацію про здоров’я, а також подарунок по завершенню прогулянки. Всі охочі мали змогу також зробити тест на ВІЛ, гепатит C та вакцинуватися проти COVID-19, пройти флюорографію, взяти участь у тренінгу з надання домедичної допомоги. Така оздоровча подія – можливість потурбуватися про своє здоров’я та провести час з користю на свіжому повітрі з родиною і друзями».

Практикувати скандинавську ходьбу жителі краю зможуть і надалі. Адже група для занять збиратиметься на набережній ставу щонеділі.