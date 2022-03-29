На час дії воєнного стану прийняли ряд змін у сфері медицини.

Зараз сімейні лікарі, терапевти та педіатри надають консультації без укладеної з ними декларації. Також не обов’язково мати направлення, якщо необхідна консультація вузькопрофільного спеціаліста. Про це повідомили на офіційній сторінці Тернопільської обласної військової адміністрації у фейсбуці.

Консультацію лікаря також можна отримати під час онлайн-прийому. Записатися на такий прийом можна на цьому ресурсі. Там необхідно обрати розділ «Онлайн-консультації». Дані про прийом будуть збережені в електронному кабінеті Helsi. На онлайн-прийомі лікар може виписати рецепт, який буде збережений у вашому кабінеті.

Усі інсуліни за рецептами безкоштовні. Медикаменти за програмою «Доступні ліки» можна отримати як за електронним, так і за паперовим рецептом. Виписати рецепт може терапевт, педіатр або сімейний лікар. Для інсулінів – перший рецепт має бути від ендокринолога. Аптеки приймають як електронні, так і паперові рецепти.