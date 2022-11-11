Збитків на мільйон: на Тернопільщині комунальне підприємство влаштувало незаконне сміттєзвалище

За позовом прокуратури комунальне підприємство таки сплатить до бюджету 1,1 млн грн шкоди, завданої довкіллю.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Постановою Західного апеляційного господарського суду залишено в силі рішення суду першої інстанції про стягнення з міського комунального підприємства Копичинецької територіальної громади 1,1 млн грн шкоди, заподіяної довкіллю.

Нагадаємо, інспектори з екології виявили відсутність дозволів на розміщення відходів на території сміттєзвалища та захоронення твердих побутових відходів на непристосованій для цього земельній ділянці. Відтак Чортківська окружна прокуратура подала позов до суду з вимогою стягнути з підприємства шкоду, завдану порушеннями природоохоронного законодавства.

І хоча комунальне підприємство намагалось в апеляції оскаржити рішення про стягнення з нього шкоди, суд підтримав позицію прокуратури.

Тепер вищевказані кошти будуть спрямовані до бюджету.