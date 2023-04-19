Тернополянина підозрюють у тому, що він зрубав дерева у лісосмузі.чим завдав збитків на понад 1,2 млн грн.

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури повідомили про підозру місцевому жителю, який незаконно вирубав 85 дерев у лісосмузі біля автомобільної дороги (ч. 4 ст. 246 КК України). Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

За даними слідства, чоловік, залучивши до незаконних дій своїх знайомих, без спеціальних дозволів зрубав дерева, що знаходяться в межах смуги відводу автомобільної дороги загального користування державного значення М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська.

Через його протиправні дії навколишньому природному середовищу завдано шкоду на понад 1,2 млн грн.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі поліції.