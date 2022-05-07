Збиратимуть кошти для “Азову”: фестиваль “Файне місто” пройде і цього року

У травні у Тернополі відбудеться благодійний фестиваль Faine Misto, який збиратиме кошти на потреби українських військових з полку Азов.

Знаменитий український музичний фестиваль Faine Misto оголосив про проведення благодійного фестивалю, що відбудеться у Тернополі. Він триватиме три дні з 13 по 15 травня. А всі виручені від продажу квитків гроші, а також донати будуть направлені на потреби полку Азов, повідомляє НВ.

У фестивалі візьмуть участь українські виконавці Стас Корольов, Паліндром, Bojevilna, Фіолет, Чумацький шлях та інші.

«Ми впевнені, що кожен із тих, хто зараз знаходиться в відносній безпеці, щодня дякує за можливість жити тим, хто тримає наше небо. Життя. Це так багато. І так мало водночас. Ми навчилися цінувати можливості і радіти дрібницям. Не вистачить жодних слів, щоб висловити нашу вдячність тим, хто захищає нас, але ми робимо те, що вміємо найкраще, аби пришвидшити нашу спільну перемогу», — написали організатори фестивалю.

Усі гроші, виручені з продажу квитів на фестиваль будуть передані на потреби українських військових. Фестиваль можна буде також подивитись онлайн та зробити донати під час трансляції.

«Цей фестиваль не для розваг. Цей фестиваль для допомоги і перемоги!», — зазначили організатори.