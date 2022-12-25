Збирають кошти на міномети для ТРО Тернопільщини: потрібно понад 10 мільйонів гривень

Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» розпочав збір 10 800 000 гривень на розвідувально-ударні комплекси (РУК) зі 120-мм мінометами для 105-ї бригади Сил Територіальної оборони з Тернопільщини.

Про це Фонд повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Кошти на проєкт збирають в рамках кампанії по забезпеченню РУКами усіх (31 – ПЖ) бригад Сил Територіальної оборони України, на яку благодійники загалом планують акумулювати 333 мільйони гривень.

До 60-мм та 82-мм мінометів, які вже є на озброєнні у бригад ТрО, Фонд має на меті закупити 120-мм міномети, які збільшать дальність вогневого ураження з 4 км до 7,1 км.

Кожен із розвідувально-ударних комплексів складається з:

Мінометів калібру 120-мм — 6 шт

Прохідних пікапів — 3 шт

Радіостанцій Motorola — 14 шт

Приладів нічного бачення (ПНБ) — 9 шт

Квадрокоптерів DJI Mavic 3 p + додаткові батареї — 3 шт

Starlink — 3 шт

Планшетів із ГРК «Armor» + карти пам’яті та чохли — 8 шт

Джерел безперебійного живлення (1 кВ) — 3 шт

Інверторних генераторів (1,6 кВ) — 3 шт

Біноклів із сіткою та компасом — 3 шт

«Сили Територіальної оборони захищають Україну та повертають наші території вздовж усієї лінії фронту, — говорять у Фонді. — Разом з іншими родами військ ЗСУ вони прямо зараз проводять, зокрема, контрнаступ на Луганщині і дають ворогові тягла у районі Бахмуту Донецької області.

За 10 місяців повномасштабного вторгнення вчорашні вчителі та бізнесмени, науковці та айтівці, десятки тисяч бійців ТрО, відклали власні мирні життя й навчилися вправно битися з більшим за чисельністю ворогом.

Ми віримо у ТрО і хочемо підсилити їх, давши «довші РУКи» — розвідувально-ударні комплекси з єдиною системою забезпечення засобами розвідки, вогневого ураження, зв‘язку, мобільності та профільного навчання інструкторами Фонду».

Загальна ціль збору — 333 000 000 гривень. Але кошти збирають окремо на бригади у різних областях, оскільки Сили ТрО сформовані за регіональним принципом. Залежно від кількості бригад у регіоні, на кожен потрібно від 10,8 млн грн до 32,4 млн грн. Для Києва та Дніпра необхідно акумулювати по 32,4 млн грн, для Харкова, Львова та Одеси – по 21,6 млн грн, для Тернопільщини, Херсонщини, Закарпаття та інших регіонів – по 10,8 млн грн.

Долучитися до проєкту, а також слідкувати за перебігом збору можна за посиланням: https://savelife.in.ua/tro-333/ «Наразі бригади Кримської ТрО не сформовані, але підтримавши будь-який інший регіон України, ви наближаєте повернення півострова додому», — додають у «Повернись живим».