Зброю у наркотики знайшли поліціянти у рецидивіста з Тернопільщини. ФОТО

Інформацію про те, що житель Бережан реалізовує в місті заборонені наркотичні речовини, отримали працівники місцевого відділу поліції.

У ході проведених слідчо-оперативних дій поліціянти встановили, що раніше судимий 53-річний чоловік дійсно продає наркотики. Оперативники зафіксували, як підозрював дав невідомому за 1400 гривень таблетку субутексу.

Під час обшуків, проведених під процесуальним керівництвом бережанської окружної прокуратури, у двох будинка чоловіка виявили близько 500 грам розфасованого канабісу, майже 200 таблеток та предмети, схожі на зброю – стартовий пістолет, ймовірно перероблений на бойовий, пневматичний пістолет, а також механізм до саморобної вогнепальної зброї невідомого калібру та комплектуючі деталі до нього.

На час обшуків підозрюваного в помешканні не було. Його місцеперебування встановлюють правоохоронці.

Вилучене працівники поліції направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Усі факти слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.